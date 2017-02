Contamination lab, Assessore Paci: alla Sardegna ruolo internazionale, l’innovazione è il collante di tutto il sistema economico

Cagliari, 24 Feb 2017 – “L’innovazione è il collante di tutto il sistema economico e alla Sardegna viene ormai riconosciuto un ruolo a livello internazionale, perché qui si sta formando un ecosistema dell’innovazione tecnologica molto importante che dà occupazione e prospettive. L’università con il Contamination Lab sta facendo moltissimo, e mi auguro che nei prossimi mesi questo evento trovi casa nell’ex Manifattura Tabacchi di Cagliari”. L’ha detto l’assessore della Programmazione Raffaele Paci aprendo al Teatro Massimo di Cagliari la serata conclusiva della quarta edizione del Contamination Lab.

“Oggi protagonisti sono tantissimi giovani, giovani che credono nell’innovazione, e per loro è una grande opportunità anche di trovare lavoro – ha sottolineato Paci – Il nostro sistema di startup ha centinaia di addetti e quindi genera una serie di opportunità non solo con l’alta tecnologia ma anche con l’innovazione legata al turismo, all’agricoltura, ai nostri settori più tradizionali. Noi come Giunta vogliamo aiutare le nuove imprese a crescere e andare avanti. Qui oggi con i giovani ci sono le idee, ci sono l’Università, la Regione e gli investitori che ci credono fortemente e vi supportano, in un ambiente dove la contaminazione reciproca è fondamentale per far nascere nuove iniziative. Il CLab ha avuto grande successo, premi e riconoscimenti importanti anche a livello europeo: la Regione continuerà a finanziarlo – ha concluso Paci – e siamo certi che dal CLab usciranno start up e imprese innovative che porteranno ricchezza e occupazione in tutta la Sardegna”.