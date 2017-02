Arrestato il rapinatore della gioielliera di Ghilarza (Or).

Ghilarza (Or), 24 Feb 2017 – Alle ore 10.00 di domani, nella sala stampa del Comando Provinciale dei carabinieri di Oristano (OR), il dott. Ezio Domenico Basso, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Oristano (OR) e il Ten. Col. Luciano Paganuzzi, comandante del Comando Provinciale, terranno una conferenza stampa per illustrare l’operazione condotta dai carabinieri della Compagnia di Ghilarza (OR) che oggi, dopo un anno di indagini, hanno individuato e arrestato un giovane pregiudicato che nel Natale del 2015 aveva rapinato a Ghilarza (OR) una gioielliera di 76 anni.

