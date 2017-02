Arrestate quattro persone, due cagliaritani e due dominicani per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Isili (Nu), 24 Feb 2017 – Nel pomeriggio del 22 febbraio scorso, i Carabinieri della Compagnia di Isili hanno arrestato in flagranza di reato quattro individui per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente ed hanno sequestrato 5 kg e mezzo di cocaina purissima.

Sia gli arresti e sia il sequestro dell’ingente quantitativo di sostanza stupefacente, è frutto di un controllo ordinario alla circolazione stradale avvenuto nel primo pomeriggio del 22 quando, lungo la strada SS.198 in prossimità della località “Stuppara” nel comune del territorio di Villanova Tulo, una pattuglia del Radiomobile della Compagnia di Isili, ha fermato due autovetture che viaggiavano a distanza ravvicinata. Una Fiat Palio, guidata da Gianfranco Boi, di 50 anni, di Cagliari, con a bordo due cittadini extracomunitari della Repubblica Dominicana, Pedro Luis Barreiro Toribio e Luis Hernandez Santos. La macchina procedeva di poco un furgone, un Opel Vivaro, guidato da Agostino Mulas, di 51 anni, di Cagliari.

L’atteggiamento nervoso, preoccupato ed insofferente delle persone fermate ha insospettivo immediatamente i militari e tramite un ulteriore controllo, si è appurato che tutte le persone a bordo, avevano precedenti penali per droga e che due erano per l’appunto cittadini extra comunitari.

Durante la perquisizione dei mezzi, all’interno del furgone guidato da Mulas, sotto il sedile del passeggero, è stato trovato un sacco di juta al cui interno vi erano 18 buste sottovuoto in cellophane, contenente della presumibile sostanza stupefacente.

In seguito, gli accertamenti dei Carabinieri in caserma, hanno permesso di stabilire che effettivamente si tratta di cocaina. Le persone a bordo della Fiat Palio, invece, avevano tutti cospicue somme di denaro, benché disoccupati. Inoltre, all’interno del mezzo Fiat Palio vi era una pistola giocattolo, di quelle usate per vecchi video games che all’inizio ha destato immediatamente l’attenzione dei militari.

Ulteriori accertamenti hanno poi consentito di appurare i vincoli di conoscenza ed amicizia fra i quattro e gli uomini dell’Arma, sono riusciti a ricostruire come in realtà il Fiat Palio, fungesse da staffetta per il furgone che trasportava la sostanza stupefacente.

Le quattro persone sono sati quindi dichiarate in arresto e associate presso la Casa Circondariale di Uta a disposizione dell’A.G. di Cagliari da dove dovranno rispondere di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

L’ingente quantitativo dello stupefacente, il cui valore ammonta a più di un milione di euro, è stato posto sotto sequestro per la successiva distruzione. Sono in corso da parte dei Carabinieri di Isili ulteriori accertamenti per approfondire la vicenda.