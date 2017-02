Salta incontro su contratto: è sciopero Alitalia. Cancellazioni preventive, pochi disagi a Fiumicino

Roma, 23 Feb 2017 – Saltato l’incontro sul rinnovo del contratto Alitalia, con i sindacati che hanno chiesto che prima sia rimosso il tema del regolamento aziendale, oggi sciopero di piloti e assistenti di volo proclamato da Anpac e Anpav e dall’Usb. La compagnia ha cancellato il 60% dei voli programmati. Dalle 14 alle 18, inoltre, sciopero dei sindacati confederali del trasporto aereo, che coinvolgerà anche personale di terra e compagnie straniere. Saranno comunque rispettate le fasce di garanzia.

È in corso anche all’aeroporto di Fiumicino lo sciopero del trasporto aereo che coinvolge, dalla scorsa mezzanotte, per 24 ore, il personale di volo della compagnia Alitalia, indetto da Anpac, Anpav Usb e Cub Trasporti e, dalle 14 alle 18, il personale di terra sia di Alitalia sia delle società di handling e del personale di terra della compagnie aeree Ryanair, EasyJet e Meridiana, proclamato da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl-Ta. Nel corso dell’agitazione saranno comunque rispettate le fasce di garanzia per chi parte, tra le 7 e le 10, tra le 18 e le 21. Per il momento non si registrano comunque particolari disagi nello scalo romano. Da parte sua Alitalia, che è stata costretta a cancellare circa il 60% dei voli, già nei giorni scorsi ha avviato un piano straordinario per cercare di ridurre i disagi e ha riprotetto il 90% dei passeggeri.

Cancellati 3 voli in arrivo ed altrettanti in partenza a Milano Linate in occasione dello sciopero di Alitalia, mentre è ancora in corso la fascia protetta, che dura fino alle 10 e riprende tra le 18 e le 21. Secondo quanto si apprende si tratta di cancellazioni preventive annunciate ieri dalla Compagnia, che ha tagliato del 60% dei propri voli, di cui gli utenti sono già stati informati. Nel dettaglio non sono stati effettuati voli da Catania, Cagliari e Lamezia Terme, mentre non sono decollati gli aerei per Brindisi, Londra e Cagliari.

Passeggeri tutti riprotetti e limitati disagi negli aeroporti sardi nel giorno dello sciopero del trasporto aereo. Complessivamente in Sardegna sono stati cancellati 22 voli Alitalia su Cagliari e Alghero e quattro Meridiana su Olbia, tutti in continuità territoriale. Vengono però rispettate le fasce protette dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21, nelle quali sono garantiti i collegamenti. Dalla scorsa mezzanotte, per 24 ore, si astiene il personale di volo della compagnia Alitalia, indetto da Anpac, Anpav Usb e Cub Trasporti e, dalle 14 alle 18, il personale di terra di Alitalia, delle società di handling e del personale di terra della compagnie Ryanair, EasyJet e Meridiana, proclamato da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl-Ta. Sullo scalo di Cagliari-Elmas sono stati cancellati otto voli in arrivo e nove in partenza, tutti riguardanti i collegamenti effettuati da Alitalia da e per Roma Fiumicino e Milano Linate. Ad Alghero i voli cancellati oggi da Alitalia sono cinque: il Roma-Alghero delle 16:20 e delle 22:30; il Milano-Alghero delle 22:20, l’Alghero-Milano delle 6:50 e l’Alghero-Roma delle 12:45. Non c’è stato bisogno, invece, di riproteggere i passeggeri in partenza da Olbia con Meridiana: la compagnia, una volta proclamato lo sciopero da parte dei sindacati, non ha neppure messo in vendita i biglietti dei voli che sono stati cancellati: l’Olbia-Roma delle 12:55, l’Olbia-Milano delle 12:45, il Milano-Olbia delle 15 e il Roma-Olbia delle 14:30.

“Dopo quattro mesi di attesa del piano industriale che riconoscesse il disavanzo e indicasse delle soluzioni quello di oggi è il primo sciopero che viene effettuato”. Lo ha detto ai microfoni di ‘Radio Anch’io’ il segretario nazionale della Filt Cgil Nino Cortorillo sulla protesta di quattro ore di oggi di Alitalia, indetta da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo, spiegando che “i giorni passano e nel frattempo c’è stata solo l’iniziativa imprevista di non applicare il Contratto Nazionale per passare ad un regolamento scritto dalla compagnia”.

“Lo sciopero Alitalia di oggi sostanzialmente è stato proclamato perché di fatto non esiste un Piano Industriale solido ed il progetto su cui stanno lavorando, per quello che noi conosciamo, è fallimentare”. Lo ha detto il segretario generale dell’Associazione nazionale piloti aviazione commerciale (Anpac), Antonio Divietri, parlando dei motivi dell’agitazione di oggi di 24 ore, del personale di volo Alitalia, proclamata dall’Anpac, Anpav, dall’Usb e Cub Trasporti, a cui si aggiunge quella di 4 ore (14-18) del personale di terra e delle compagnie Ryanair, EasyJet e Meridiana, indetta da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl-Ta. “C’è a nostro avviso un’unica soluzione, come fanno già del resto tutte le compagnie aeree – spiega Antonio Divietri – che è quella di separare Alitalia, con una società di volo ed una società di servizi, che rispondano autonomamente al benchmark di mercato. E’ l’unico modo perché Alitalia possa venirne fuori”.