Polacco picchia la moglie davanti alla figlioletta a Olbia: arrestato dal personale della Polizia di Stato del commissariato P.S. per maltrattamenti in famiglia ed atti persecutori

Olbia, 23 Feb 2017 – Nella serata di ieri, personale del Commissariato P.S. di Olbia, ha arrestato un 35enne di origini polacche, per maltrattamenti in famiglia ed atti persecutori.

A seguito di segnalazione giunta al 113, gli agenti di una Volante sono intervenuti in una via della periferia cittadina per una lite in famiglia.

Giunti sul posto, i poliziotti hanno preso contatti con una donna che, in evidente stato di agitazione ha raccontato di essere stata picchiata dal marito davanti alla figlioletta. L’appartamento della coppia era stato messo a soqquadro e l’autore del fatto era appena scappato a bordo di una bicicletta.

I poliziotti, hanno calmato la giovane e la bambina, suggerendo alla donna di recarsi presso il locale ospedale per farsi medicare.

Un’ora dopo, al rientro a casa dal nosocomio, la vittima ha trovato ad attenderla il marito che, in evidente stato di ebbrezza ha iniziato ad inveire contro di lei cercando di colpirla per l’ennesima volta. A questo punto la giovane polacca, terrorizzata, si è rinchiusa in macchina e ha chiamato nuovamente la polizia che, immediatamente intervenuta ed ha fermato l’aggressore.

A questo punto l’uomo è stato dichiarato in arresto e condotto presso il Commissariato P.S. dove è stato poi formalmente arrestato e ultimate le formalità di legge è stato trattenuto nelle camere di sicurezza a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa del procedimento di convalida previsto per oggi presso il tribunale di Tempio Pausania.