Giovane pregiudicata di 30 anni di Abano Terme deve scontare oltre 4 anni di carcere: arrestata dagli agenti della Mobile Cagliaritana

Cagliari, 23 Feb 2017 – Il 18 febbraio scorso, gli Agenti della Squadra Mobile della Questura di Cagliari, hanno arrestato Maddalena Calore, di 30 anni, originaria di Abano Terme (PD) ma residente in città, poiché destinataria di ordine per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trapani per un cumulo pena di 4 anni, 3 mesi e 8 giorni di reclusione.

La donna, dopo la notifica del provvedimento restrittivo è stata portata negli uffici della Mobile da dove, dopo le formalità di legge, è stata accompagnata e rinchiusa presso la Casa Circondariale di Ca-Uta per l’espiazione della pena.