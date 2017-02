Giovane gestore di un circolo privato in via Flumendosa arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Cagliari, 23 Feb 2017 – Nella giornata di ieri personale della gruppo Falchi della sezione “Criminalità diffusa” della Squadra Mobile e della Squadra Amministrativa della Divisione P.A.S.I., nel corso di mirati servizi di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, ha tratto in arresto Alessandro Murgia di 33 anni, gestore di un circolo privato di via Flumentepido.

I poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato, occultate all’interno di un accendino in plastica con fondello asportabile, svuotato delle camere in cui solitamente è contenuto il gas, 14 dosi di cocaina, pronte per la cessione, per un peso di 3,3 grammi e la somma di 315,00 euro, verosimilmente riconducibile a pregresse cessioni della medesima sostanza stupefacente.

Inoltre, all’interno del circolo, erano presenti tre apparecchi da intrattenimento elettronici non conformi e privi di qualsiasi autorizzazione che sono stati sottoposti a sequestro amministrativo da parte del personale della Squadra Amministrativa della Divisione P.A.S.I..

Il giovane dopo le formalità di rito è stato posto a disposizione dell’A.G. in attesa del rito direttissimo previsto per oggi.