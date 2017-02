Aumenti solo nei grandi negozi, nei piccoli -1,8% Istat, consumi: giù vendite al dettaglio anche le alimentari

Roma, 23 Feb 2017 – In calo le vendite al dettaglio, anche quelle alimentari: a dicembre, su base mensile, la flessione è stata dello 0,5% in valore e dello 0,7% in volume. Le vendite di beni alimentari diminuiscono dello 0,2% in valore e dello 0,7% in volume mentre quelle di beni non alimentari calano dello 0,8%, sia in valore sia in volume. Lo rende noto l’Istat.

Su base annua, rispetto a dicembre 2015, le vendite scendono dello 0,2% in valore e dello 0,6% in volume. Quelle dei prodotti alimentari crescono dello 0,2% in valore e diminuiscono dello 0,9% in volume. Quelle di prodotti non alimentari sono in flessione dello 0,4% in valore e 0,6% in volume.

Nella media del quarto trimestre 2016 l’indice complessivo delle vendite al dettaglio segna un lieve aumento congiunturale (+0,1%) in valore, mentre l’indice in volume registra una variazione nulla. Rispetto a dicembre 2015 si osserva un incremento del valore delle vendite per la grande distribuzione (+0,3%) e una flessione per quello delle imprese operanti su piccole superfici (-0,6%).

Nel complesso del 2016 il valore delle vendite resta sostanzialmente stabile (+0,1% rispetto al 2015) sintesi di un aumento per le imprese di maggiore dimensione (+1,2% per quelle da 6 a 49 addetti e +0,9 per quelle con almeno 50 addetti) mentre sono in flessione le imprese piu’ piccole (-1,8%); il volume segna una flessione dello 0,3%.