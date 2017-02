Ricerca e innovazione, più forte la collaborazione fra Sardegna e Cina. Paci: settori per noi prioritari

Cagliari, 22 Feb 2017 – Ricerca e innovazione tecnologica, Sardegna e Cina rafforzano l’alleanza. Il vicepresidente della Regione Raffaele Paci ha ricevuto negli uffici dell’Assessorato della Programmazione il consigliere scientifico dell’Ambasciata Cinese Cao Jianye. “La Regione supporta con tantissimi strumenti il processo di innovazione, che non si applica solo ai settori ad alta tecnologia – ha detto Paci – Siamo consapevoli che una massiccia dose di innovazione tecnologica, sostenuta da una adeguata ricerca, permette di crescere e svilupparsi rapidamente”.

Nell’ottica di una sempre più stretta sinergia fra Sardegna e Cina nella ricerca e sui temi dell’innovazione, Paci ha ricordato le politiche già messe in campo dalla Regione, a cominciare da quella strategia di specializzazione intelligente S3 inserita nella programmazione Por Fesr 2014-2020. La collaborazione fra Cina e Sardegna si è già concretizzata con il Joint Innovation Center di Huawei a Pula inaugurato a dicembre, dove il consigliere scientifico dell’Ambasciata e la sua delegazione hanno fatto tappa. “Una realtà importante, un investimento che Huawei ha scelto di fare nella nostra regione per le forti competenze che ha trovato e per la concreta possibilità di continuare a fare ricerca nel nome dell’innovazione, e su questo vogliamo puntare fortemente – ha ricordato Paci – L’abbiamo ribadito al vostro presidente Xi Jinping durante la sua visita in Sardegna, e in quell’occasione come avevamo già fatto durante la missione in Cina, abbiamo avuto la possibilità di parlare degli altri nostri punti di forza sui quali si può costruire un rapporto sempre più solido con il vostro Paese. Penso alla sicurezza alimentare, alle politiche per l’ambiente e la sua tutela, alle nuove tecnologie per la cattura di CO2, al turismo, alla ricerca per le Smart & Safe City”.

Altro settore nel quale può essere avviata una nuova collaborazione nella ricerca è quello della radioastronomia. Il consigliere scientifico Cao Jianye, insieme al presidente dell’INAF Nicolò D’Amico, al direttore dell’Osservatorio astronomico Andrea Possenti, e al sindaco di San Basilio Albino Porru ha visitato il Sardinia Radio Telescope (SRT), punto di riferimento internazionale della ricerca nel settore. “É certamente motivo di soddisfazione vedere l’interesse della Cina per gli investimenti in ricerca e sviluppo che sono in atto in Sardegna, e in particolare per le nostre infrastrutture di ricerca – ha detto D’Amico – Nell’ambito della radioastronomia e delle attività di sviluppo del Sardinia Radio Telescope e della rete Europea VLBI, è già in atto da alcuni anni una proficua collaborazione coi colleghi cinesi, che si è consolidata ulteriormente di recente con la partecipazione dei due Paesi al progetto internazionale dello Square Kilometer Array (SKA), di cui grazie ad un finanziamento sulla Legge 7, abbiamo allestito un dimostratore nel sito SRT, il progetto Sardinia Array Demonstrator”. Quella del Radiotelescopio è “una realtà solida e dalle prospettive importanti, dove un lavoro di sperimentazione e continua innovazione può, anche con l’aiuto di partner internazionali, riuscire a garantire ricadute in termini di occupazione e sviluppo”, ha sottolineato l’assessore Paci.