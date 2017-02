Comune di Cagliari dispone modifiche al traffico per la sfilata del Giovedì Grasso

Cagliari, 22 Feb 2017 – In occasione della sfilata di Carnevale in programma per giovedì 23 febbraio, la manifestazione impegnerà la sede stradale e pertanto, nel tratto interessato dalla stessa, non sarà possibile consentire il regolare traffico dei veicoli.

Nella Via Cammino Nuovo e nelle vie di seguito riportate, pertanto, il 23 febbraio a partire dalle 17 e fino al termine della manifestazione, verrà istituita una breve interruzione del traffico veicolare durante il passaggio della sfilata.

Il percorso interesserà le vie: Cammino Nuovo, Università, De Candia, Piazzetta Lamarmora, Via Lamarmora, Piazza Indipendenza, Piazza Arsenale, Via Badas, Largo Dessì, Via san Saturnino, Via Tristani, Via Giardini, Via San Giovanni, Piazza Marghinotti, Viale Regina Elena, Piazza Costituzione, Viale Regina Margherita, Via San Salvatore da Horta, Via Torino, Via Principe Amedeo, Piazza Dettori, Via Barcellona, Vico Barcellona, Via Savoia, Via Baylle, Via Dettori, Largo Carlo Felice, Piazza Yenne, Via Azuni, Via Sant’Efisio, Via Santa Restituta, Via Azuni, Portico Alberti, Via Portoscalas (a sinistra) e Corso Vittorio Emanuele II.