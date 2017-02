Arrestata coppia di calabresi per furto di cavi elettrici

Cagliari, 22 Feb 2017 – Ieri, alle ore 12:30, i carabinieri dell’aliquota radiomobile della compagnia di Cagliari hanno arrestato Francesco Spicuzza e Angela Rrestivo, di rispettivamente di 37 e 41 anni, di Lamezia Terme e Castelvetrano, entrambi disoccupati e con precedenti, residenti a Selargius.

Questi alle precedenti ore 10:30 sono stati colti in via Jenner mentre cercavano di rubare cavi di rame dall’interno di quattro scatole di derivazione dell’energia elettrica, poco prima divelte, per un valore di 4000 euro.

I due dopo le formalità di legge in caserma sono stati messi agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.