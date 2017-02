Annuncio della Nasa: scoperto sistema solare con 7 pianeti simili alla Terra

È stato scoperto un sistema solare con 7 pianeti simili alla Terra, sei dei quali si trovano in una zona temperata in cui la temperatura è compresa fra zero e 100 gradi. Si tratterebbe di un gruppo di pianeti situati in una zona “abitabile” della nostra galassia. Con delle potenziali condizioni per lo sviluppo della vita. La ricerca, pubblicata su Nature, è stata coordinata dall’ università belga di Liegi.

Il sistema planetario sarebbe il più grande mai scoperto con tanti possibili ‘sosia’ della Terra. La stella, chiamata Trappist-1, è distante 39 anni luce.