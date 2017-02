NotMyPresidentsDay, in migliaia in piazza per dire no a Trump che sceglie il “generale iconoclasta”

Washington, 21 Feb 2017 – Migliaia di persone hanno manifestato contro il presidente Donald Trump a New York e in diverse altre città degli Stati Uniti in occasione del “Presidents Day”, la festività in onore dei presidenti americani, con lo slogan “not my presidents day”.

“Non è il mio presidente”, circa 10.000 manifestanti, secondo una stima non ufficiale della polizia, si sono radunati nei pressi del Trump International Hotel di New York, vicino Central Park. Manifestazioni si sono tenute anche a Los Angeles, Chicago, Atlanta e Washington.

“Obbedisco al presidente Trump perché è il nostro presidente, ma non sono obbligato a essere d’accordo con le sue politiche – ha detto Qamar Khan, 26 anni, studente pachistano di medicina – siamo musulmani. Noi vogliamo diffondere il messaggio di pace e amore, il vero islam”. Barbara, 70 anni, si è invece detta “preoccupata” per il rischio che vengano smantellate le istituzioni democratiche americane: “Io amo questo paese. Io amo le nostre istituzioni e voglio che rimangano forti”.

Intanto Trump ha scelto il generale H.R. McMaster come suo nuovo Consigliere per la sicurezza nazionale, dopo le dimissioni forzate di Michael Flynn per i controversi contatti con funzionari russi. “Farai un grande lavoro”, ha detto Trump a McMaster annunciando la nomina da Palm Beach, nel suo resort di Mar-a-Lago, seduto su un divano con al suo fianco anche Keith Kellogg che ha assunto l’incarico ad interim dopo le dimissioni di Flynn. Trump ha tenuto a precisare che Kellogg sarà il capo di gabinetto di McMaster.

“Voglio solo dire che è un privilegio poter continuare a servire il nostro Paese. Ringrazio solo per questa opportunità e non vedo l’ora di unirmi alla squadra di sicurezza nazionale e fare tutto il possibile per potenziare e proteggere gli interessi del popolo statunitense”, replica lo stesso McMaster al Presidente che lo descrive come “un uomo di enorme talento ed esperienza”, dando l’annuncio nella residenza di Mar-a-Lago a Palm Beach, in Florida. “Ho letto molto in questi ultimi due giorni, McMaster è molto rispettato nelle forze armate”, ha aggiunto Trump.

Ufficiale di carriera e veterano pluridecorato, il 54enne McMaster, nato a Filadelfia, è considerato un intellettuale, una delle menti più acute dell’arma. “Dirige l”Army Capabilities Integration Center’, un think tank interno che analizza possibili future minacce. E’ anche il vice comandante generale al centro di formazione dell’esercito ‘Training and Doctrine Command’. Ha ottenuto un dottorato dalla University della Carolina del Nord, a Chapel Hill. Si è diplomato all’accademia militare di West Point. Ha combattuto nella Guerra del Golfo (partecipando alla battaglia di “73 Easting), in Iraq e in Afghanistan. Con la sua leadership ha contribuito a contenere l’insurrezione sunnita e di al-Qaeda nella città Tal Afar, in Iraq, nel 2005. E’ considerato poco conformista, se non ribelle, e da qui il soprannome di “generale iconoclasta”. Nel 1997 ha scritto un libro “critico” sulla guerra in Vietnam, “Dereliction of Duty”, “La Desolazione del dovere”, di fatto criticando le scelte del presidente Lyndon Johnson.