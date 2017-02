Immigrazione clandestina: arrestato algerino già espulso nel 2014 dagli agenti della Mobile di Cagliari.

Cagliari, 21 Feb 2017 – A seguito degli sbarchi avvenuti nei giorni scorsi, in particolare in data 18 e 19 febbraio in località “Porto Pino” nel Comune di Sant’Anna Arresi (CA) nei pressi del porticciolo turistico, dove una pattuglia della Stazione Carabinieri di Giba e Teulada (CA) aveva rintracciato 13 clandestini di nazionalità algerina che erano appena sbarcati da un natante, gli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Cagliari hanno identificato ed arrestato due stranieri risultati destinatari di Decreto di espulsione.

In particolare, il 18 febbraio scorso, gli investigatori hanno proceduto all’identificazione di tutte le persone sbarcate verificandone la posizione sul territorio nazionale ed accertando che Amar Chaouki, di 35 anni, algerino, aveva fatto ingresso illegalmente nel Territorio nazionale nel 2014 ed era stato arrestato poiché precedentemente rimpatriato in Algeria a seguito di provvedimento di espulsione emesso nel 2010. Anche in tale circostanza era stato arrestato e, dopo l’udienza di convalida e rito direttissimo espulso nuovamente, stavolta con decreto emesso dal Prefetto di Cagliari nel 2014. Il provvedimento prevedeva il divieto di rientro sul territorio nazionale per i successivi 5 anni.

Ma il 19 febbraio scorso, a seguito di altro sbarco, avvenuto con le stesse modalità, i poliziotti del Commissariato di P.S. di Carbonia e i militari della Stazione di Giba e Teulada, hanno rintracciato altri 13 algerini. Tra questi gli investigatori hanno identificato e arrestato Abassi Ilyes, 28enne algerino. Il giovane risulta avere a carico un decreto di espulsione emesso dal Prefetto della Provincia di Varese e successivo Ordine emesso dal Questore di quella provincia nel 2016 dove gli è stato intimato di lasciare il Territorio Nazionale e di non farvi rientro per cinque anni.