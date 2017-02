 Giunta Sardegna: approvati vari provvedimenti

Cagliari, 21 Feb 2017 – La Giunta regionale, riunita oggi a Villa Devoto, sotto la direzione del presidente Francesco Pigliaru, su proposta dell’assessore Cristiano Erriu e sentito il parere della Conferenza permanente Regione-Enti locali, ha approvato gli aggiustamenti alle Linee guida per la predisposizione dei Piani di utilizzo dei litorali (PUL), che costituiscono le direttive con cui la Regione disciplina l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo destinato ad uso turistico-ricreativo.

Ambiente – Su proposta dell’assessora della Difesa dell’Ambiente Donatella Spano, l’Esecutivo ha deliberato di non sottoporre all’ulteriore procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA), condizionato a prescrizione, il progetto relativo agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico ricompresi nel Comune di Ballao. Esclusi da VIA, sempre condizionati a prescrizioni, anche gli interventi per un impianto di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, nel Comune di Marrubiu e per gli impianti di fotovoltaico nella zona industriale di Machiareddu: uno per una potenza nominale 8,84 MWp, in località Planemesu e l’altro per una potenza nominale 9,87 MWp in località Su Murmureri.

Lavoro – Con tre distinte delibere la Giunta ha attribuito o modificato le denominazioni di altrettante Associazioni di Emigrati sardi. In Piemonte cambia nome l’ “Associazione dei Sardi in Torino – Kintales”, che diventa “Associazione dei Sardi in Torino – Antonio Gramsci” e viene attribuita la denominazione di “Associazione dei Sardi S’Incontru” all’organismo con sede a Gionzana, nel Comune di Novara. In Spagna viene invece autorizzata la doppia denominazione, in lingua catalana e sarda, per la locale associazione di sardi all’estero: “Associació de Sards a Catalunya – San Salvador d’Horta” e “Assòtziu de sos Sardos in Catalugna – San Salvador d’Horta”.