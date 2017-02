Turismo, associazione automobilistica tedesca dedica rivista a Sardegna, domani presentazione

Cagliari, 20 Feb 2017 – Dalla Germania, mercato turistico internazionale di riferimento della Sardegna, arriva un altro importante riconoscimento. L’associazione automobilista nazionale tedesca (Adac), corrispettivo dell’Automobile Club italiano, ha dedicato interamente all’isola il prossimo numero di marzo-aprile della propria rivista monotematica turistica ‘Adac Reisemagazin’. L’edizione speciale, 148 pagine tutte destinate alla promozione delle attrazioni sarde, sarà presentata in conferenza stampa domani alle 18 nella sede del Consolato generale d’Italia a Monaco di Baviera. A rappresentare e raccontare la Sardegna ci sarà l’assessore del Turismo, Artigianato e Commercio, Francesco Morandi.

“Abbiamo messo in campo una nuova stagione di azioni promozionali in Germania – dice Morandi -, campagna stampa, fiere ed eventi che testimoniano l’attenzione verso il nostro primo mercato obiettivo. Nel 2017 l’investimento sarà doppio, puntando a migliorare ulteriormente i numeri già da record registrati nel 2016 – aggiunge l’assessore -. Al nostro impegno progettuale e di risorse si associano sempre più spesso attività e pubblicazioni promozionali indotte, ossia prodotte autonomamente da Istituzioni, associazioni e operatori privati che guardano con rinnovato e ulteriore interesse all’isola: tutto ciò non è un caso – conclude l’esponente della Giunta Pigliaru – visto il consolidamento del posizionamento sui mercati internazionali del prodotto Sardegna che ha generato un aumento di oltre il 30 per cento delle presenze turistiche negli ultimi tre anni”.

La presentazione della rivista, che ha una tiratura di 90 mila copie e circa un milione e duecentomila lettori, precederà di poche ore l’inaugurazione della 48esima edizione della F.re.e di Monaco di Baviera, la fiera di settore più importante della Germania meridionale, terzo appuntamento della campagna promozionale regionale dopo Cmt di Stoccarda e Boot di Dusseldorf. All’interno del ‘Munich Trade Fair Centre’, da mercoledì 22 a sabato 26 febbraio, l’assessorato accoglierà gli operatori sardi nello spazio espositivo ‘Sardegna Endless Island’.