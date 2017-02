Pregiudicato 46enne di Iglesias arrestato dagli agenti del Commissariato P.S. per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Iglesias, 20 Feb 2017- Nell’ambito di mirati servizi per il contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, gli Agenti del Commissariato di P.S. di Iglesias hanno arrestato Marco Mei, di 46 anni, del posto, con precedenti di polizia, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

A seguito di pregressa attività d’indagine, gli investigatori del Commissariato, coadiuvati da una unità antidroga della Squadra Cinofili della Questura di Oristano, hanno effettuato una perquisizione all’interno di due fabbricati in uso al pregiudicato, ubicati ad Iglesias in località Martiadas ed in uno dei fabbricati, i poliziotti hanno rinvenuto 11 sacchetti trasparenti sigillati contenenti marijuana essiccata per il peso di 2,600 kg. La sostanza stupefacente era stata occultata all’interno di un’intercapedine, ricavata in una parete della cucina, in cui era stato praticato un foro nascosto dietro una sedia. Inoltre nel fabbricato gli Agenti hanno rinvenuto € 4.115,00 in banconote di vario taglio (ritenuta verosimilmente provento dell’attività di spaccio), una macchina elettrica per la sigillatura sottovuoto dei sacchetti di plastica e numerosi sacchetti per il confezionamento sottovuoto.

L’uomo questa mattina comparirà davanti al giudice unico presso il Tribunale di Cagliari che lo processerà con il rito della direttissima.