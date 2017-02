Lavoro, insediata la commissione regionale per i servizi e le politiche attive istituita dalla riforma

Cagliari, 20 Feb 2017 – Stamane nella sede dell’Assessorato regionale del Lavoro a Cagliari si è insediata la Commissione regionale per i servizi e le politiche del lavoro, istituita dalla legge regionale 9 del 2016. Un nuovo tassello, dunque, nell’attuazione della Riforma, adottata dal Consiglio Regionale il 17 maggio dell’anno scorso, che al suo articolo 7 istituisce l’organismo e gli attribuisce il compito di concorrere alla definizione degli indirizzi e delle scelte programmatiche adottate dalla Giunta regionale in materia di politiche attive per il lavoro.

“La Commissione è un luogo di confronto che diventerà sempre più importante per ricevere proposte e considerazioni riguardanti gli interventi sul lavoro”, dice l’assessora Virginia Mura. “Lo scopo individuato dalla legge è di affiancare la Giunta nell’elaborazione e attuazione delle politiche attive per il lavoro, per giungere a misure sempre più efficaci e in grado di incidere nella realtà, grazie alla sinergia e al confronto permanente con gli altri attori del sistema”.