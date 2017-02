Il comune di Arzachena impegnato per la tutela dei bambini: presto anche nelle strade del paese gallurese i nonni e nonne vigile.

Arzachena (SS), 20 Feb 2017 – Una comunità attiva e attenta alla sicurezza dei bambini con le nuove figure dei “nonna e nonno vigile” per le strade di Arzachena. La proposta degli uffici è stata subito accolta dal commissario straordinario, Antonella Giglio, e approvata con deliberazione lo scorso 7 febbraio. Il regolamento pubblicato sul sito www.comunearzachena.gov.it prevede i requisiti e le modalità di partecipazione all’iniziativa. Le domande devono essere presentate entro mercoledì 8 marzo.

Il progetto è nato dall’esigenza di garantire un’attenta vigilanza durante le fasi delicate di ingresso e uscita degli alunni da scuola, durante la salita e discesa dallo scuolabus e nel caso di manifestazioni sportive, culturali, sociali in luoghi pubblici a cui partecipano i bambini. La finalità è doppia. I nonni vigile sono un valido sostegno alle attività della Polizia locale e una garanzia in più per le famiglie, inoltre, il coinvolgimento di pensionati di età tra i 50 e i 75 anni ha anche un forte valore sociale. Uomini e donne ancora attivi e desiderosi di adoperarsi concretamente per la comunità avranno l’opportunità di mettere a frutto la loro esperienza.

L’attrezzatura e la formazione per i nonni vigile saranno forniti dal Comando di Polizia locale con il quale i volontari dovranno coordinarsi. L’incarico durerà un anno.