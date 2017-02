I carabinieri della compagnia di Porto Torres arrestano una donna di 39 anni ricercata per aver rubato e delle bottiglie di superalcolici e aggredito la direttrice del market.

Porto Torres (SS), 20 Feb 2017 – Ieri mattina, i Carabinieri della Compagnia di Porto Torres (SS) hanno arrestato P.G.M., di 39 anni, della città, pregiudicata, ritenuta responsabile della rapina commessa il 28 gennaio 2017 presso il supermercato “LD” di Porto Torres.

Erano quasi all’orario di chiusura quando una delle commesse del supermercato si rende conto che l’atteggiamento di P.G.M. era strano, insolito, l’andamento della donna era barcollante come se portasse indosso un peso che le rallentava i movimenti. L’attenzione degli addetti alle vendite si è poi concentrata con più insistenza anche perché P.G.M. non era la prima volta che entrava nel market senza acquistare nulla e la donna, una volta giunta alle barriere anti taccheggio, l’allarme ha fatto concretizzare i sospetti sulla stranezza di quell’atteggiamento.

Immediatamente è scattata la chiamata al 112 per chiedere il pronto intervento degli uomini dell’Arma della Compagnia cc di Porto Torres e nel frattempo la responsabile del supermercato ha cercato di fermare la donna che si era impossessata di una decina di bottiglie di super alcolici occultate in una borsa e non pagate. Quindi si sono scaldati animi si la P.G.M. dopo alcuni istanti successivi al confronto con gli addetti alle vendite, è riuscita a divincolarsi e sferrare un vigoroso morso alla mano della direttrice e quindi è fuggita a piedi con una delle bottiglie trafugate.

All’arrivo presso il supermercato i militari del Nucleo Radiomobile, hanno raccolto le prime informazioni e la descrizione fisica della donna e una volta messe indicazioni nel sistema informatico dell’Arma, è venuta fuori l’identità ed il volto della ricercata.

Nei giorni successivi gli ulteriori accertamenti delegati dall’Autorità Giudiziaria, hanno consentito di costruire un quadro probatorio chiaro preciso e concordante circa la responsabilità di P.G.M. che all’esito delle risultanze investigative era chiaro che avesse commesso una rapina per assicurarsi la fuga ed il possesso di una delle bottiglie di super alcoolici illecitamente asportati.

Al termine dell’attività d’indagine, i carabinieri hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. di Sassari, su proposta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sassari, nei confronti della giovane donna poiché responsabile di rapina e dopo averla rintracciata è stata arrestata.

Vane sono state le giustificazioni addotte dalla donna che ha cercato di minimizzare l’evento ma sono comunque scattate le manette nella stessa mattinata, l’hanno associata al carcere di Bancali.