Giovane pregiudicato cagliaritano arrestato dal personale della Polizia di Stato per lesioni gravi.

Cagliari, 20 Feb 2017 – Il personale della Squadra Volante della Questura di Cagliari hanno arrestato Manuel Cabras di 35 anni, con precedenti di polizia, per il reato di lesioni gravi.

Intorno alle ore 06.10 di ieri, è giunta una chiamata sulla linea 113 che segnalava un’aggressione presso la discoteca JKO e indicava che l’autore del gesto si stava allontanando verso la Via Dolcetta. Alcune persone si erano poste all’inseguimento indicando mano a mano la posizione e permettendo così agli equipaggi di intercettare l’individuo in Via Conti Vecchi. Il giovane, alla vista delle Volanti, ha tentato di nascondersi tra le auto ma è stato individuato e bloccato. L’uomo era in stato di alterazione psicofisica dovuto all’abuso di sostanze alcoliche.

Un altro equipaggio di una Volante, recatosi presso la discoteca, ha individuato la giovane vittima che presentava una vistosa ferita sanguinante all’altezza del naso e l’ha immediatamente soccorsa.

Dagli accertamenti è emerso che, intorno alle ore 06.00, personale della sicurezza aveva notato il pregiudicato che, dopo essersi avvicinato alla vittima, l’ha colpita con una testata al viso all’altezza del naso e poi si è allontanato di corsa verso la Via Dolcetta.

Al giovane aggredito sono stati assegnati 30 giorni di prognosi per frattura del setto nasale e ferita lacero contusa del dorso nasale.

Quindi i poliziotti dopo aver bloccato Marras lo hanno dichiarato in arresto e su disposizione del P.M. di turno è stato condotto presso la propria abitazione dove è rimasto in regime di arresti domiciliari in attesa del processo con rito per direttissima previsto per oggi.