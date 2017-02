Controlli a Galtellì e Irgoli da parte dei carabinieri della compagnia di Siniscola: 6 persone denunciate

Siniscola (Nu), 20 Feb 2017 – Durante questo fine settimana, i Carabinieri della compagnia di Siniscola sono stati impegnati in un controllo straordinario nei territori di Orosei, Galtellì, Irgoli, Loculi e Onifai dove numerose pattuglie dell’Arma, durante le giornate di sabato e domenica, hanno controllato la zona effettuando numerosi controlli alla circolazione stradale e perquisizioni personali. Nella notte tra sabato e domenica, durante i vari posti di blocco eseguiti sulle vie di accesso dei paesi, sono state identificate una cinquantina di persone. E 4 di esse sono state denunciate all’Autorità Giudiziaria, poiché dopo una perquisizione personale, sono state trovate in possesso di coltelli e varie armi da taglio.

Inoltre, le pattuglie con in dotazione l’apparato etilometrico, hanno sottoposto a controllo molti conducenti d’auto, 2 dei quali sono stati trovati con un tasso alcolemico al di sopra del limite consentito dalla legge e, per tale ragione, sono state deferiti in stato di libertà per il reato di guida in stato d’ebrezza; contestualmente è scattata anche il ritiro della patente di guida.