Condannati 13 consiglieri regionali per aver usato soldi pubblici per spese personali.

Cagliari, 20 Feb 2017 – Pesante condannati oggi presso il Tribunale di Cagliari nei confronti di 13 consiglieri regionali che tra il 2004 e il 2008 avevano fatto parte dei gruppi Misto e Insieme per la Sardegna.

Questa mattina, al termine di un processo durato quasi quattro anni, i giudici della prima sezione penale hanno inflitto 5 anni e mezzo a Giuseppe Atzeri, 4 e mezzo a Maria Grazia Caligaris, Sergio Marracini e Mario Floris, 4 a Oscar Cherchi e Raffaele Farigu, 3 anni e 10 mesi a Salvatore Serra e Carmelo Cachia, 3 ad Alberto e Vittorio Randazzo, 2 anni e due mesi a Mario Raimondo Ibba, Pierangelo Masia e Salvatore Amadu. Tra tutti l’unico assolto – perché il fatto non costituisce reato – è stato Giommaria Uggias. I consiglieri ed ex consiglieri erano tutti accusati di peculato nell’inchiesta sui fondi ai gruppi riguardante la tredicesima legislatura.

Invece Giuseppe Atzeri doveva rispondere anche del reato di maltrattamenti, falso e lesioni (reati dai quali è stato assolto) su Ornella Piredda, l’ex dipendente del gruppo misto dal cui esposto era nato il procedimento del Pm Marco Cocco.

Per i tre consiglieri regionali in carica – Floris (Uds), Randazzo (Fi) e Cherchi (Fi) – ora si dovrà applicare, in base alla legge Severino, la sospensione dalla carica.

Altri esponenti politici sardi in passato hanno patteggiato come Sisinnio Piras, condannato ad un anno e 8 mesi, invece sono stati condannati Silvestro Ladu a 6 anni, Beniamino Scarpa a 4 anni e mezzo, Carlo Sanjust a 3 anni, Onorio Petrini a 2 anni e 4 mesi e Adriano Salis un anno e 8. Assolti Renato Vittorio Lai e Peppinio Balia.