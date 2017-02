Comune di Cagliari richiede 7 tecnici a tempo determinato: domande fino al 1 marzo al Centro per l’Impiego di Cagliari in via Borgo Sant’Elia.

Cagliari, 20 Feb 2017 – Da oggi, lunedì 20 febbraio, fino a mercoledì 1 marzo 2017, il Centro per l’Impiego di Cagliari in via Borgo Sant’Elia (ex scuola Don Milani), raccoglie le adesioni per le richieste di personale a tempo determinato (33 ore su 40) da impiegare per 24 mesi nel cantiere di lavoro “Condono edilizio” predisposto dal Comune di Cagliari.

La procedura è finalizzata alla predisposizione di una graduatoria per 1 disoccupato in possesso della Laurea specialistica quinquennale in Ingegneria civile edile o Architettura ed una per 6 disoccupati in possesso del titolo di Geometra – Perito edile, oppure altro diploma di scuola media superiore accompagnato da diploma di Laurea triennale in Ingegneria civile edile o Architettura.

Oltre ad essere residenti nel Comune di Cagliari, i candidati dovranno possedere una buona conoscenza connessa alla gestione di procedure tecnico-amministrative connesse all’istruttoria di pratiche edilizie, inclusi condoni, conoscenze informatiche e tra le altre caratteristiche, avere una maturata esperienza in studi professionali o pubbliche amministrazioni. La professionalità di entrambe le figure saranno accertate mediante prove di idoneità.

Gli avvisi di selezione e le domande di adesione, sono disponibili presso il Centro per l’Impiego. Tutte le informazioni sul sito internet del Sistema Informativo del lavoro e della Formazione in Sardegna accessibile attraverso il link indicato più sotto fra “Correlati”.

