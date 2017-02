Comune di Cagliari – Bando: contributi per la promozione turistica, sviluppo economico e valorizzazione turistica del territorio

Cagliari, 20 Feb 2017 – Sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la concessione di contributi per la promozione, lo sviluppo economico e la valorizzazione turistica del territorio per l’anno 2017. Le richieste dovranno pervenire entro il prossimo 15 marzo.

Nell’ambito dei predetti obiettivi generali, l’Amministrazione comunale intende sostenere in particolare: “Animazione delle vie del centro commerciale: Notti colorate”: partecipazione riservata alle associazioni di categoria dei commercianti, valore massimo del contributo assegnabile è di 15mila euro; “Animazione delle strade e delle piazze nel periodo natalizio”: partecipazione è riservata alle associazioni culturali e alle società operanti in ambito culturale, valore massimo del contributo assegnabile è di 20mila euro; “Valorizzazione sagre delle produzioni agroalimentari cittadine”: possono partecipare tutti i soggetti indicati dall’articolo 6, comma 1, lettera a), b) e c) del Regolamento comunale (consultabile attraverso il link più sotto indicato), valore massimo del contributo assegnabile è di 12mila; “Iniziative lasciate alla libera proposta degli interessati”: partecipazione riservata alle associazioni di categoria dei commercianti, alle associazioni territoriali di commercianti e alle attività commerciali singole o associate, valore massimo del contributo assegnabile è di 20mila euro; “Attività collaterali alla festa di Sant’Efisio”, possono partecipare tutti i soggetti indicati dall’articolo 6, comma 1, lettera a), b) e c), valore massimo del contributo assegnabile è di 10mila euro; “Iniziative di turismo congressuale”: possono partecipare tutti i soggetti indicati dall’articolo 6, comma 1, lettera a), b) e c), valore massimo del contributo assegnabile è di in 5mila euro; “Iniziative di promozione turistica lasciate alla libera proposta degli interessati”, possono partecipare tutti i soggetti indicati dall’articolo 6, comma 1, lettera a), b) e c), valore massimo del contributo assegnabile è di 15mila euro.

Le domande, da compilare in conformità alla “Scheda Progetto” (scaricabile attraverso link più sotto indicato) specificamente predisposta per “Azione” prescelta, dovranno essere indirizzate a: Comune di Cagliari, Servizio Suap, Mercati, Attività Produttive e Turismo, via Crispi 2, 09124 Cagliari. L’invio potrà avvenire via pec (posta elettronica certificata) all’indirizzo pecturismo@comune.cagliari.legalmail.it o anche a mano. In alternativa, potranno essere spedite mediante servizio postale, o altro spedizioniere, unicamente al Protocollo Generale del Comune di Cagliari, via Crispi 2, 09124 Cagliari.

Ulteriori dettagli sono disponibili nel bando, nella modulistica e nel Regolamento accessibili tramite i link più sotto indicati (“Correlati”). Informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti al seguente indirizzo di posta elettronica: turismo@comune.cagliari.it

Condividi su...