Carabinieri inseguono nel quartiere di San Michele un giovane a bordo di uno scooter che ha fatto perdere le sue tracce a piedi.

Cagliari, 20 Feb 2017- Sabato scorso, i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Cagliari, nel corso di un normale servizio di perlustrazione, nei pressi del palazzo di giustizia, si sono posti all’inseguimento di uno scooter guidato da un giovane venticinquenne che, alla vista dei militari si è dato alla fuga.

L’inseguimento è arrivato nelle vie del quartiere di San Michele dove la pattuglia è riuscita a chiudere la strada al giovane in fuga ed ha poi abbandonato il mezzo riuscendo a far perdere le sue tracce per le vie limitrofe.

I militari hanno rinvenuto e sequestrato 700 grammi circa di droga di vario tipo (600 circa di hashish, il resto tra marijuana e cocaina in pari misura) trovati nel vano sottosella dello scooter che risulta essere rubato e sprovvisto di documenti di circolazione.

Indagini in corso