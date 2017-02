Patto per la Sardegna, domani con Pigliaru e de vincenti a villa devoto il comitato per la verifica dello stato di attuazione

Cagliari, 19 Feb 2017 – Con il presidente della Regione Francesco Pigliaru e il ministro della Coesione territoriale Claudio De Vincenti, in qualità di referente del Governo, si riunirà domani 20 febbraio, alle ore 10:00, a Villa Devoto, il Comitato di indirizzo e di controllo per la gestione del Patto per la Sardegna, che ha il compito di verificarne lo stato di attuazione.

Del Comitato fanno parte rappresentanti della Agenzia per la coesione territoriale, del Dipartimento per le politiche di coesione e del Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento della politica economica e per la Regione Sardegna il Direttore Generale Alessandro De Martini.

Al termine, è previsto un incontro con la stampa.