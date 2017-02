Gambizzato a Oniferi per motivi passionali giovane di Gavoi

Nuoro, 19 Feb 2017 – Questa mattina, il personale della Polizia di Stato ha proceduto all’arresto di M.S. di Gavoi (NU) che nella serata di ieri ha gambizzato, con arma da fuoco, il coetaneo M.E. di Illorai (SS) mentre era in corso una serata danzante ad Oniferi (NU). In particolare, l’arrivo della giovane vittima (23enne) presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Civile “San Francesco” di Nuoro, dove è stato ricoverato, non in pericolo di vita, ha immediatamente indotto il personale della Sezione Volanti e della Squadra Mobile della Questura di Nuoro ad avviare le indagini per ricostruire la dinamica dei fatti e le relative responsabilità.

Gli accertamenti esperiti unitamente al personale del Commissariato di P.S. di Gavoi, hanno permesso agli investigatori di risalire al presunto aggressore, il 20enne gavoese M.S. che unitamente ad un altro coetaneo e compaesano, già individuato e deferito all’autorità giudiziaria, si sarebbe reso protagonista di una lite scaturita per motivi passionali e culminata nell’insano gesto. Quindi esperiti i primi accertamenti urgenti, nel frattempo è stata ritrovata la pistola semiautomatica Star Eibar, 7,65, di provenienza spagnola, verosimilmente utilizzata per colpire la vittima con due colpi, al femore e alla coscia. Si tratta di un’arma clandestina, rinvenuta dal personale operante in località “SA ITRIA”, agro di Gavoi, sulla cui provenienza sono in corso accertamenti investigativi. Il M.S. è stato tradotto nella casa circondariale di “Badu ‘e Carros”.