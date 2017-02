Trovati con una barca rubata: due persone di Orosei denunciate dai Carabinieri per il reato di ricettazione.

Orosei (Nu), 18 Feb 2017 – Al termine di un’attività investigativa, posta in essere dai Carabinieri della Stazione di Orosei, hanno denunciato in stato di libertà 2 oroseini di 51 e 29 anni, per il reato di ricettazione.

Da un controllo effettuato dai militari all’interno di un terreno, situato nella frazione di “Sa Curcurica” a Orosei, su alcune imbarcazioni varate in quel luogo, è emerso che una di queste, una barca “Key Largo” di 6 metri, era stata rubata a Porto Cervo a fine gennaio e denunciata dal proprietario alle autorità locali di quel centro.

Poco più tardi e poco distante dal punto in cui era stata ritrovata l’imbarcazione, i Carabinieri di Orosei, che hanno setacciato tutta la zona, hanno ritrovato anche il suo motore, uno “Yamaha” da 150, che era stato tolto dalla barca e nascosto all’interno del cassone di un autocarro lasciato parcheggiato in un anfratto sempre all’interno del terreno.

Per il proprietario del terreno, C.A., e dell’autocarro, M.M., è scattata subito una denuncia per ricettazione e dovranno adesso rispondere all’Autorità Giudiziaria sui motivi per i quali sono risultati in possesso di oggetti provento di furto.