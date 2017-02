Sottoposto a sequestro preventivo il ponte di Oloè.

Nuoro, 18 Feb 2017 – Stamani il personale della Polizia di Stato di Nuoro ha dato esecuzione al Decreto di Sequestro preventivo del viadotto denominato “Ponte di Loè” SP. 46 Oliena Dorgali km 7+000, emesso dal G.I.P. del Tribunale di Nuoro Dott. Mauro Pusceddu.

A preoccupare la magistratura sono le condizioni strutturali del ponte, gravemente danneggiato in occasione delle alluvioni del novembre 2013, ove morì in servizio l’Ass. C. Luca Tanzi della Questura di Nuoro, poi oggetto di lavori di ripristino. Le ultime consulenze peritali richieste dall’autorità inquirente confermano “l’ulteriore e progressiva riduzione della sicurezza statica del ponte”, presentando tale struttura “una situazione di rischio elevato tale da non consentirne la transitabilità neppure a senso alternato e se pure con traffico limitato a mezzi leggeri”.

Da qui l’esecuzione del provvedimento a cura del personale della Squadra Mobile di Nuoro “in attesa dei celeri accertamenti tecnico investigativi sullo stato della struttura e della totale eliminazione del pericolo alla quale è esposta la collettività”.