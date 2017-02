Arrestato giovane pregiudicato di Cagliari arrestato a Quartu Sant’Elena per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Cagliari, 18 Feb 2017 – I poliziotti del gruppo Falchi della sezione “Criminalità diffusa” della Squadra Mobile della Questura di Cagliari hanno arrestato Tiziano Campus, di 44 anni, con precedenti di polizia, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’episodio si è verificato intorno alle ore 18.50 di ieri, nel corso di un servizio specifico finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, in un circolo privato “Prestige”, ubicato nel comune di Quartu Sant’Elena, dopo un attento servizio di osservazione, i poliziotti hanno notato un giovane che, dopo essere entrato nel locale, usciva allontanandosi frettolosamente e, quindi, è stato bloccato ed ha spontaneamente consegnato ai poliziotti un “pezzettino” di Hascisc del peso di circa 5 grammi.

Subito dopo i poliziotti, approfittando dell’ingresso di un avventore, hanno fatto accesso nel locale, dove hanno fermato l’unica persona presente e si trattava del pregiudicato finito in manette.

In Seguito durante il controllo nel circolo è stato rinvenuto un sacchetto in plastica con all’interno 28 stecche di hashish per un peso lordo complessivo di 128,00 grammi, 6 involucri in cellophane, termosaldati, contenenti infiorescenza Marijuana per un peso di 15.68 gr. tutte suddivise in dosi pronte per essere cedute. Nel cassetto della cassa è stata rinvenuta la somma di euro 240,00 suddivisa in banconote di vario taglio e, infine, nel bancone bar, sono stati rinvenuti due coltelli, nella cui lame erano presenti tracce della medesima droga.

Nell’abitazione di residenza di Campus gli agenti hanno recuperato un bilancino di precisione perfettamente funzionante, due coltelli con le lame intrise di sostanza resinosa di colore marrone e 600,00 euro in banconote di piccolo taglio.