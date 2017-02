Due giovani pregiudicati di Cagliari in manette per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Cagliari, 17 Feb 2017 – I poliziotti del gruppo Falchi della sezione “Criminalità diffusa” della Squadra Mobile della Questura di Cagliari hanno arrestato Thomas Muscas, di 35 anni e Roberto Cirina, di 26 anni, entrambi pregiudicati, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Intorno alle ore 18.15 di ieri in via Schiavazzi, nel retro del palazzo Bodano, i poliziotti, dopo aver osservato i movimenti degli avventori di un locale adibito a bar, hanno constatato che all’interno era in atto un’intensa attività di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare gli agenti hanno notato Muscas avvicinarsi ad un altro giovane il quale, dopo una breve chiacchierata, gli consegnava una banconota. Poi il pregiudicato ha fatto un cenno d’intesa Cirina che, avvicinatosi ad un’autovettura, risultata essere di sua proprietà, da dove ha prelevato da un marsupio, un piccolo involucro per poi consegnarlo al giovane. I poliziotti hanno immediatamente bloccato Muscas e Cirina e sottoposti a controllo, trovandoli in possesso di 300.00 euro in banconote di vario taglio. Dalla perquisizione dell’autovettura intestata a Cirina sono stati rinvenuti 131,85 grammi di Hashish, 26,45 di Marjuana e 3,20 grammi di Cocaina e la somma di 80,00 euro suddivisa in banconote di vario taglio.

La perquisizione estesa nell’abitazione di Muscas ha permesso di rinvenire materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente per il relativo spaccio (una confezione da 60 bustine in cellophane trasparente con chiusura ermetica) e, nella camera da letto 5.040,00 euro in banconote di vario taglio, di cui non è riuscito a giustificarne la provenienza lecita.

Infine, nell’abitazione di Cirina è stato rinvenuto un cofanetto chiuso a chiave, custodito all’interno dell’armadio della sua camera da letto con dentro 1050,00 euro e nella cuccia del cane, un coltello da cucina lungo cm 21,50, con la lama in acciaio con evidenti tracce di sostanza stupefacente. E occultato all’interno di una scatola di cartone posta sopra il mobile della stessa camera, è stato rinvenuto un coltello a serramanico lungo 22 cm con la lama imbrattata di stupefacente. All’interno di una busta della spazzatura, riposta all’ingresso della sua camera da letto, sono stati rinvenuti numerosi ritagli di buste in cellophane, riconducibili all’attività di confezionamento della sostanza stupefacente e perfettamente compatibili per tipo, colore e dimensioni a quelle utilizzate per il confezionamento dello stupefacente rinvenuto.