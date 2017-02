Domenica con “Pinocchio” si apre la rassegna di successo per i più piccoli della compagnia Akròama. Appuntamenti imperdibili con spettacoli di successo fino ad aprile

Cagliari, 17 Feb 2017 – Domenica 19 febbraio al Teatro delle Saline – piazza Billy Sechi, Cagliari – con lo spettacolo “Pinocchio” si apre la rassegna “Famiglie a Teatro 2017”. La manifestazione si suddivide in due rassegne A e B, che si svolgono a domeniche alternate con quattro spettacoli ciascuna.

Aggregazione famigliare. Anche quest’anno il Teatro Stabile di Innovazione e Ricerca Akròama porge una particolare attenzione a desideri ed esigenze dei più piccoli e dei loro familiari con una nuova stagione di spettacoli per famiglie che si articolerà da ottobre ad aprile. L’intento è quello di avvicinare il pubblico più giovane al linguaggio teatrale in modo piacevole, divertente, appassionante e coinvolgente. Porre le basi quindi per la formazione degli spettatori “di domani” che nel teatro potranno trovare stimoli e svago ma anche vere e proprie opportunità espressive e lavorative. Il progetto inoltre promuove e facilita l’aggregazione familiare in un contesto dove grandi e piccini possano condividere in modo costruttivo emozioni, momenti creativi e riflessioni. Storie e fiabe della tradizione, personaggi e vicende dell’immaginario collettivo dei più piccoli, negli spettacoli vengono rivisti e corretti secondo le problematiche più attuali fornendo molteplici spunti di critica e analisi.

Un calendario di risate, cultura e allegria. Per la Rassegna A si debutta con “Pinocchio” della compagnia Akròama, domenica 19. A seguire, il 5 marzo, “Arlecchino” sempre dell’Akròama, quindi il 19 marzo, “Cipollino” del Teatro libero e, il 2 aprile, chiusura con “La principessa sul pisello” dell’Akròama. La rassegna B si apre il 26 febbraio con “Pinocchio”, prosegue il 12 marzo con “Arlecchino”, il 26 marzo con “Biancarentola e cappuccino”, compagnia La botte e il cilindro, e si chiude il 9 aprile con “La principessa sul pisello”.