Perquisito campo nomadi in località Sirai di Carbonia dopo furto in una casa di un pensionato di Sant’Antioco: ritrovata una vasta quantità di merce e oggetti di valore rubati.

Carbonia (Ca), 16 Feb 2017 – Il 13 febbraio scorso, a Sant’Antioco (Ca), P.S., di 75 anni, pensionato del luogo, aveva denunciato che nella notte precedente dalla sua casa ubicata in località “Cala Sapone”, senza alcuna effrazione, (la porta era aperta e l’uomo era andato a dormire in una casa lì vicino) degli sconosciuti si erano introdotti nella sua abitazione da dove hanno portato via una cassaforte blindata contenente diversi monili in oro, per un valore complessivo pari a circa € 30.000,00 e tre motoseghe a scoppio e una elettrica. Inoltre, hanno rubato una cassaforte blindata contenente 4 fucili.

Nella prima mattinata di oggi, per cercare la refurtiva, il comandante della compagnia di Carbonia, Maggiore Giuseppe Licari, ha disposto un servizio mirato ad effettuare alcune perquisizioni presso alcuni residenti del campo nomadi di Carbonia-Sirai e con la collaborazione d una Squadra dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sarde3gna, personale delle stazioni di Narcao, Teulada, Carbonia, Sant’Antioco e Nuxis e con l’appoggio aereo del velivolo dell’Elinucleo di Cagliari-Elmas, sono state effettuate le perquisizioni, al termine delle quali sono stati indagati in stato di libertà per ricettazione e possesso di parti di arma comune da sparo, S.N. 45enne, con precedenti di polizia, V.R. 25enne, con precedenti di polizia, B.N. 20enne, privo di permesso di soggiorno, con precedenti di polizia e M.M.C., di 19 anni, disoccupati, tutti di Carbonia e residente in località Sirai.

Nel corso delle perquisizioni e di controllo dell’area circostante al campo nomadi (molto sporca) i militari hanno trovato numerosa refurtiva, consistente in orologi di valore di varie marche tra cui due Rolex, gioielli in oro e argento, attrezzatura per lavori di giardinaggio e di bricolage ed altro, per un valore pari a circa 40.000 euro, di cui gran parte proveniente dal furto patito dal pensionato di Sant’Antioco.

La rimanente refurtiva risultava invece sottratta in due distinti furti effettuati ai danni di P.M., di 66 anni, imprenditore, avvenuto in data 31.12.2016 in Cortoghiana (i ladri volevano festeggiare il capodanno) ed M.g., di 48 anni, sottufficiale dell’Esercito Italiano, furto avvenuto a Carbonia 24.01.2017.

Oltre a questa refurtiva, nel corso delle perquisizioni, nella disponibilità di M.B. sono state rinvenute le canne di due dei fucili asportati nel furto avvenuto a Sant’Antioco.

Tutta la refurtiva, ad eccezione del Rolex, è stata interamente restituita ai legittimi proprietari.

Indagini ancora in corso volte alla ricerca delle armi ma non sono state ancora ritrovate e delle casseforti, che anche se vuote possono fornire ulteriori elementi probatori.

I nomadi hanno riferito che tutto quanto rinvenuto l’hanno trovato, quasi tutto nei pressi del campo stesso.