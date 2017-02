Arrestato senegalese dai carabinieri di Decimomannu per lesioni aggravate e porto abusivo di oggetti atti ad offendere

Decimomannu (Ca), 16 Feb 2017 – Oggi, durante il mercato del giovedì a Decimomannu, un senegalese di 62 anni ha aggredito, con una spranga che teneva nel furgone, un marocchino 47enne: le cause del diverbio sono legate proprio all’occupazione del suolo pubblico durante il mercato.

L’aggressore, Gaye Mandao, è stato prima bloccato dai Vigili Urbani e poi prelevato dai Carabinieri della stazione di Decimomannu che hanno condotto tutti i successivi accertamenti e, quindi, al termine delle operazioni congiunte il senegalese è stato dichiarato in arresto per lesioni aggravate e porto abusivo di oggetti atti ad offendere mentre la vittima è ricoverata in ospedale per contusioni varie e trauma cranico ma non versa in pericolo di vita.

Il senegalese ultimate le formalità di legge in caserma è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo previsto per domani presso il Tribunale di Cagliari.