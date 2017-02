Arrestato ad Assemini un 49enne per furto in abitazione.

Assemini (Ca), 16 Feb 2017 – Questa mattina alle ore 04:00 circa, ad Assemini (Ca), i carabinieri della Stazione hanno arrestato nella flagranza del reato di furto in abitazione, Davide Melis, di 49 anni, disoccupato del posto.

L’uomo, poco prima in Via Fara, è stato sorpreso dalla proprietaria (che rincasava e che ha subito chiamato il 112) all’interno di un’abitazione mentre tentava di asportare suppellettili vari per un valore di circa 5.000,00 che nel frattempo aveva accatastato all’ingresso.

L’arrivo della donna lo ha messo in fuga ma la immediata segnalazione al 112 e il tempestivo intervento di una pattuglia hanno consentito di rintracciare Melis nelle pertinenze dell’abitazione.

Quindi è stato bloccato, dichiarato in arresto e finite le formalità di legge in caserma è stato accompagnato a casa dove rimarrà in regime di arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.