Arrestate due nomadi dai carabinieri della Stazione di Nuraminis per furto aggravato in abitazione.

Nuraminis (Ca), 16 Feb 2017 – I carabinieri della Stazione di Nuraminis, hanno arrestato due donne nomadi di etnia rom, Miriam Milanovic di 21 anni e Gabriella Djordjevic di 22 anni, resesi responsabili di furto aggravato presso un abitazione del paese.

Verso le 9 del mattino approfittando dell’assenza dei padroni di casa, si sono introdotte in casa, dopo aver forzato con due grossi cacciavite, una porta del piano interrato, da dove poi hanno portato via alcuni orologi e monili in oro e circa 450 euro in contanti. Le due giovani però sono state interrotte dal rientro della padrona di casa e sono fuggite.

La signora subito dopo l’amara sorpresa, ha chiamato il 112 ed immediatamente una pattuglia dei Carabinieri di Nuraminis è arrivata sul posto, bloccando le due ragazze, arrestandole e recuperando l’intera refurtiva.

Quindi le nomadi sono state portato in caserma da dove, dopo le formalità di rito, saranno condotte agli arresti domiciliari presso il campo nomadi di San Nicolò d’Arcidano in attesa del rito direttissimo previsto per domani presso il tribunale di Cagliari.