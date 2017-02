Università e ricerca: al via il bando per progetti d’innovazione scientifica

Cagliari, 15 Feb 2017 – Al via il bando per il finanziamento di progetti di ricerca per l’innovazione scientifica tecnologica grazie al programma operativo regionale Fse 2014-2020. Con questo strumento l’assessorato della Pubblica Istruzione intende contribuire al raggiungimento degli obiettivi di crescita intelligente e sviluppo di un’economia basata sulla conoscenza e sull’innovazione individuati dalla Strategia Europa 2020.

Le proposte dei progetti, destinati ai residenti in Sardegna che abbiano conseguito il titolo di dottore di ricerca in Italia o all’estero, dovranno essere presentate da Università statali e Università non statali legalmente riconosciute dal Miur, istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale, istituzioni di formazione e ricerca avanzata, enti di ricerca pubblici e privati di alta qualificazione, con almeno una sede formativa in Sardegna. Saranno finanziati progetti di ricerca di durata triennale in ambiti scientifici coerenti con le linee strategiche del Pnr e della Smart specialisation regionale.