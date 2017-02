Siniscola, spende monete false: arrestato dai Carabinieri della compagnia di Siniscola.

Siniscola (Nu), 15 Feb 2017 – I carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Siniscola, nella giornata di ieri, hanno arrestato un 40enne del posto, per la spendita di monete falsificate.

Da un controllo effettuato dalla pattuglia dell’Arma a Siniscola, in piazza Sant’Antonio, l’uomo N.P., è stato trovato in possesso di una grossa somma di denaro, più di 1500 euro, in banconote di tutti i tagli. Insospettiti dalle numerose banconote e sui motivi di così tanti soldi in tasca, le hanno controllate a fondo fino ad accorgersi che 6 di esse, del taglio di 20 euro erano palesemente false: in mezzo a tutte le altre però, ad un occhio un po’ distratto, apparivano affatto simili a monete autentiche.

L’uomo è stato subito condotto negli uffici della Compagnia cc del paese per cercare di far luce sulla questione: le immediate indagini svolte dai militari, grazie anche alla collaborazione degli investigatori del Reparto Territoriale cc di Olbia, hanno consentito di risalire ad un fatto accaduto qualche giorno prima, quando N.P., si era fermato a fare benzina ad un distributore della 131 dcn in zona Olbia e aveva tentato di pagare il suo rifornimento proprio con una di queste banconote false, non riuscendoci poiché il benzinaio, attento, si era accorto della falsità di quella moneta.

Quindi, ultimati questi accertamenti l’uomo è stato dichiarato in arresto e quest’oggi davanti al giudice del Tribunale di Nuoro, dovrà rispondere del reato di spendita di monete falsificate.