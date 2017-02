Comune di Assemini – Approvate dal consiglio comunale le nuove tariffe Tari

Assemini (Ca), 14 Feb 2017 – Le nuove tariffe Tari (tassa sui rifiuti) approvate recentemente dal Consiglio Comunale prevedono riduzioni e agevolazioni per 14 tipologie di utenze. Si tratta di un risparmio notevole per le tasche di tutti quei cittadini e commercianti che potranno usufruirne se presenteranno richiesta entro il 28 febbraio.

Per informare, illustrare e chiarire tutti i dubbi sulle novità della Tari 2017, l’Amministrazione ha organizzato un incontro pubblico per mercoledì 22 febbraio, alle 15.30, nella Sala riunioni del Comune (al primo piano), in piazza Repubblica 1.

Sarà presente anche la responsabile del settore. L’incontro è aperto a tutta la cittadinanza e agli operatori commerciali.