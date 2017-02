Arrestato pregiudicato per furto aggravato e denunciato un minorenne per lo stesso reato in stato di libertà. Si cerca ancora il terzo complice

Carbonia, 14 Feb 2107 – Nella serata di ieri a Carbonia (Ca), i carabinieri della Stazione di San Giovanni, Giba e Teulada, nel corso di mirato servizio nel contesto di una più articolata attività di indagine, hanno arrestato nella flagranza di furto aggravato, Nicola Wolfang Martorana, un 27enne con precedenti penali della città, già indagato per reati contro il patrimonio.

Il giovane è ritenuto responsabile del furto di 500 kg circa di rame, avvenuto alle precedenti ore 19.00 circa in Iglesias nello stabilimento chiuso della società Intelicard ex Cardenet) ormai devastata dai furti, sito lungo la SP 86 in località “Sa Stoi”.

Da quanto accertato il furto era stato commesso assieme ad un minore e ad un pluripregiudicato di etnia rom, A.S., di 30anni.

Nei giorni scorsi, nel corso di un servizio di perlustrazione, un equipaggio della aliquota radiomobile della compagnia di Carbonia, nel corso di un controllo effettuato lungo la SP nr. 2, direzione Villamassargia – Carbonia, avevano fermato una Bmw, condotta dal Martorana, con a bordo due persone di etnia rom, residenti a Carbonia

Tale situazione ha quindi destato particolarmente sospetto in quanto le tre persone controllate avevano riferito che stavano tornando da Iglesias dove si erano recati a fare un giro. Vista tale circostanza, essendo noto ai militari che i tre controllati erano dediti alla commissione di reati contro il patrimonio, sono sati intensificati i servizi di prevenzione specifica, con l’obbiettivo prioritario di monitorarli con una maggiore frequenza possibile. E nel pomeriggio di ieri, verso le ore 17.00, una macchina della Stazione cc di San Giovanni Suergiu, nel corso di un servizio di controllo del territorio, ha visto la vettura del Martorana ancora assieme a due persone dirigersi in direzione Iglesias.

Il comandante della Stazione, notata immediatamente questa cosa, ha avvisato la centrale operativa ed emerso il fondato sospetto che i tre si stessero recando ad iglesias presso lo stabilimento chiuso della ex Cardnet, in quanto nel mese di ottobre, nel corso di un servizio a Carbonia, era stato rinvenuto un furgone rubato, nascosto in località “Sirai” con dentro 500 kg di rame che dagli accertamenti risultava rubato alla Cardnet.

Pertanto è stato subito attivato un servizio per verificare se tale ipotesi avesse un riscontro oggettivo e tre pattuglie delle Stazioni cc di Giba, di San Giovanni Suergiu e di Teulada, si sono recate ad Iglesias nei presso dello stabilimento in disuso, senza notare nulla di anomalo e quindi è stata ricercata l’autovettura Bmw del Martorana, che è stata poi trovata nascosta in un piazzale asfaltato ubicato nei pressi della Fdg Gomme, avendo cosi la certezza che il ricercato fosse in tale zona.

Mentre i militari tornavano presso lo stabilimento, all’incrocio di Via Saetta e la Sp 86, vicinissimo quindi allo stabilimento, sono state viste due persone a piedi, uno alto ed uno basso ed il primo è stato subito riconosciuto senza ombra di dubbio, (Martorana Nicola Wolfgang), mentre l’altro, il più basso, appena vista la macchina dei carabinieri ha abbassato la testa per non farsi riconoscere. Nel frattempo è stata vista allontanarsi a forte velocità, nella via Saetta di Iglesias, nei pressi dello stabilimento della Cardnet una Sw Citroen Zx.

I due, che nel frattempo hanno raggiunto la Bmw, si sono dati alla fruga ma sono stati raggiunti e fermati dopo circa 300 metri. E una volta fermati hanno ferito di essere a Iglesias per fare una corsetta, anche se il loro abbigliamento era forse più da lavoro che altro. Quindi la vettura è stata sottoposta a perquisizione e dentro sono stati rivenuti due paia di guanti ed una radio trasmittente portatile accesa.

A questo punto i fermati sono stati portati in caserma, mentre un’altra pattuglia ha raggiunto la località “Caput Acquas”, (nuova stazione Fs Di Barbusi) presso le case occupate dai rom per verificare la presenza della vettura da ricercare, dove però è stato rintracciato uno dei fratelli del minore, che naturalmente nulla sapeva.

Nel frattempo è stata vista arrivare una vettura che prendeva la direzione di una strada di campagna, dove l’autista alla vista degli uomini dell’Arma è sceso di corsa perdendosi nel buoi della notte.

I miliari una volta giunti sul posto, hanno trovato la Zx carica di 500 kg di rame, uguale a quello rinvenuto nel mese di ottobre, che veniva recuperata e portata in caserma. All’interno del mezzo è stato poi trovata l’attrezzatura del perfetto ladro, con un paio di guanti uguali a quelli rinvenuti nella macchina del Martorana.

Quindi, al termine degli accertamenti Martorana è stato dichiarato in arresto ed il minore denunciato in stato di libertà e poi consegnato ai genitori. Invece il terzo ladro, fratello del minore è ancora nascosto nelle campagne del Sulcis.

L’arrestato dopo una notte agli arresti domiciliari è stato accompagnato presso il Tribunale di Cagliari dove sarà sottoposto al rito direttissimo.