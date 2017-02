Evento blue zone Ogliastra. Morandi: i percorsi della longevità sono una realtà turistica

Lanusei (Nu), 13 Feb 2017- “La Sardegna è terra per giovani che qui possono costruire la propria esistenza guardando alla sua straordinaria qualità di vita e al conseguente ‘invecchiamento di successo’. Attorno alle molteplici opportunità e attrazioni che l’isola offre, abbiamo creato progetti cui ora daremo ulteriore concretezza con la strutturazione di prodotti turistico territoriali centrati anche sull’Ogliastra”. Lo ha detto l’assessore del Turismo, Artigianato e Commercio Francesco Morandi stamane al teatro ‘Tonio Dei’ di Lanusei, in occasione dell’evento ‘Esperienza Ogliastra Blue Zone’, a proposito delle azioni strategiche di valorizzazione turistica dei territori della Sardegna.

La longevità, soprattutto riferita ai paesi d’Ogliastra, è una delle dimensioni qualificanti della qualità della vita in Sardegna, da tempo all’attenzione di scienziati, media e opinione pubblica di tutto il mondo. “Il sistema di offerta dell’Ogliastra – ha aggiunto Morandi – sarà un’esperienza fondata sulle emozioni che il territorio è in grado di offrire ai turisti, che la Regione proporrà sui mercati nazionali e internazionali e che promuoverà nell’ambito di grandi eventi, quali la centesima edizione del Giro d’Italia, e appuntamenti fieristici, come il Wtm di Londra del prossimo novembre”.

L’appuntamento di Lanusei è stato inaugurato dal sindaco Davide Ferreli e dagli interventi di Antonio Usai, delegato regionale Expo Milano 2015, e da Tonino Mereu, subcommissario della provincia d’Ogliastra. Sono poi stati presentati gli itinerari della longevità inseriti nel progetto ‘Esperienza Ogliastra Blue Zone’ (‘Blu Vita’, ‘Blu Mare’, ‘Blu Cielo’ e archeologico), incentrati sulle quattro dimensioni centrali della qualità di vita in Sardegna. I percorsi sono strutturati come prodotto turistico, inserito nelle strategie regionali di destagionalizzazione. Nel corso dell’incontro si è parlato di genetica e invecchiamento con Edoardo Fiorillo, responsabile del centro di ricerca ‘Progenia’ di Lanusei, e con Gianni Pes, docente dell’Università di Sassari, esperto di nutrizione e malattie legate al metabolismo. In serata è prevista la proiezione del documentario ‘Il club dei centenari’ del regista Pietro Mereu con introduzione dell’antropologo visuale Simone Ligas.