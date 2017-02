Daniela Forma (PD) su “Vertenza Ottana Polimeri-Ottana Energia”: “Risulta urgente la convocazione del Tavolo Regionale sulla Vertenza Ottana”

Cagliari 11 Feb 2017 – La consigliera Regionale del Partito Democratico, Daniela Forma, con una nota rendo noto che ha scritto al Presidente della Regione Francesco Pigliaru e all’Assessore Regionale dell’Industria Maria Grazia Piras, per chiedere la riconvocazione urgente del Tavolo Regionale sulla Vertenza Ottana.

“Vorrei rappresentarvi la grande apprensione dei lavoratori del sito industriale di Ottana – scrive Daniela Forma – che attendono da mesi notizie intorno alla vertenza degli insediamenti di Ottana Energia e Ottana Polimeri.

Sono a conoscenza dell’impegno da Voi profuso presso il Ministero dello Sviluppo Economico, l’Eni-Versalis e la Presidenza del Consiglio dei Ministri per venire incontro ai problemi del sito industriale di Ottana e addivenire ad una positiva risoluzione delle vertenze in essere.

Ma la cappa di silenzio discesa su questa Vertenza e la carenza di notizie relative in particolare ad auspicabili passi in avanti sulle vicende di Ottana Polimeri, dopo il grande lavoro da Voi svolto per venire incontro alle esigenze sollevate dal soggetto imprenditore per il riavvio della produzione del PET, richiedono a noi tutti un supplemento di attenzione sulla Vertenza Ottana.

Vi chiedo pertanto – conclude Daniela Forma – di voler favorire la riconvocazione del Tavolo Regionale sulle vicende di Ottana Energia/Ottana Polimeri alla presenza delle rappresentanze sindacali, della Confindustria e dell’imprenditore Paolo Clivati per fare il punto sulla Vertenza.”