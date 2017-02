Controlli dei Carabinieri della compagnia di Siniscola nel territorio di compentenza: 6 persone denunciate.

Siniscola (Nu), 13 Feb 2016 – I consueti controlli del fine settimana hanno permesso ai carabinieri della Compagnia di Siniscola, coordinanti dal comandante, Ten. Andrea Leacche, di denunciare in stato di libertà 6 cittadini della zona, resisi responsabili di varie tipologie di reati.

Infatti, un 19enne di Orosei è stato sorpreso dai militari della locale Stazione cc con 9 grammi di marjuana suddivisi in dosi e pronti per lo spaccio: per lui è scattata una denuncia a piede libero per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Sempre ad Orosei, i controlli alla circolazione stradale, hanno consentito di fermare due persone sorprese al volante con un tasso alcolemico ben oltre la soglia consentita. La contestazione della sanzione per la guida in stato d’ebrezza, ha previsto inoltre il ritiro immediato della loro patente.

A Siniscola, i militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia e quelli della Stazione Carabinieri, hanno sorpreso un 34enne e un 49enne in possesso di coltelli a serramanico con lama di lunghezza tra gli 8 e 10 cm: per loro è stato contestato il porto abusivo d’arma da taglio. Infine, un’altra pattuglia ha sorpreso, fuori dal proprio domicilio, un 33enne gravato dalla misura di sicurezza della sorveglianza speciale di P.S. ed è scattata anche per lui una denuncia in stato di libertà all’A.G. per tale inosservanza.