Comune di Cagliari – Riapprovata la graduatoria integrativa per i servizi alla prima infanzia

Cagliari, 13 Feb 2017 – Il Servizio Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili e Sport del Comune di Cagliari ha riapprovato la graduatoria integrativa per l’ammissione ai servizi di prima infanzia relativa all’anno educativo 2016/2017.

Le modifiche alla graduatoria, che avrà validità sino al mese di maggio 2017, si sono rese necessarie nel momento in cui è emersa la necessità, per due casi, di procedere al riesame della documentazione e alla acquisizione delle integrazioni per la corretta attribuzione del punteggio spettante.