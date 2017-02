A Olbia furto in appartamento: in tre bloccati e arrestati dai carabinieri

Olbia, 13 Feb 2017 – Ieri Pomeriggio, i Carabinieri della Stazione di Loiri Porto San Paolo, grazie ad alcune segnalazioni pervenute al 112, sono intervenuti in località Cala Finanza nel territorio del paese, dove molte delle abitazioni presenti in questo periodo dell’anno sono disabitate, ed hanno notato tre uomini che stavano rovistando all’interno di un’abitazione privata dopo averne infranto la porta di ingresso.

Del gruppetto faceva parte anche un quarto soggetto, il “palo”, che alla vista dei militari ha dato l’allarme ai complici per poi fuggire, tutti, a piedi nelle campagne circostanti. Nel frattempo, sono giunti in rinforzo anche i Carabinieri della Stazione di Olbia, di Padru e della Sezione Operativa e Radiomobile. Quindi due dei quattro sono stati bloccati dopo un breve inseguimento. Un terzo è stato rintracciato dagli uomini dell’Arma della Sezione Radiomobile, che non hanno mai smesso di cercarlo, mentre tentava la fuga con l’aiuto del buio. Per il quarto e ultimo soggetto sono in corso gli accertamenti per arrivare alla sua identificazione.

I tre sono dopo le formalità di rito sono stati trattenuti presso la camera di sicurezza del Reparto Territoriale di Olbia in attesa del giudizio direttissimo.