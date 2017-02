Cagliari, 13 Feb 2017 – Questura di Nuoro – Negli ultimi tempi continuano a registrarsi episodi di violenza nei confronti di donne, commessi anche in ambito familiare e nel contesto di rapporti di coppia, che possono essere sintomatici di perduranti situazioni di maltrattamento tra le mura domestiche.

Tali situazioni conflittuali, anche in virtù dell’ambiente in cui si verificano, pongono, nella generalità dei casi, in una posizione di forte fragilità psicologica la vittima che a volte fatica a riconoscere la stessa violenza subita e a formalizzare una denuncia agli organi di polizia. Per favorire l’emersione di tale grave fenomeno, la Polizia di Stato, domani sarà presente presso il Centro Commerciale di Prato Sardo, messo a disposizione dal Direttore Petretto, con l’iniziativa “Questo non è amore” per dire basta alla violenza sulle donne.

Un equipe multidisciplinare, composta da operatori esperti della locale Sezione specializzata della Sezione “Reati contro la persona” sarà pronta a fornire supporto psicologico e giuridico a chi vorrà avvalersi di questo servizio organizzato al fine di prevenire e contrastare le violenze di genere.

Questura di Cagliari – Domani anche la Questura di Cagliari, in occasione della giornata di “San Valentino”, nell’ambito della campagna informativa avviata in tutto il territorio nazionale dalla Polizia di Stato con il nome “…Questo non è amore” che vede come protagoniste le donne, riprenderà a Cagliari l’iniziativa “Progetto Camper – il camper della Polizia di Stato contro la violenza di genere” che dalle ore 09.30 e per tutta la mattinata presso il Centro Commerciale “Le Vele” sarà a disposizione dei cittadini.

La Polizia di Stato è da sempre molto attenta ai fenomeni di femminicidio e di maltrattamenti in famiglia, ha deciso di compiere un ulteriore passo di avvicinamento nei confronti delle possibili vittime di questi reati.

Il progetto finalizzato alla creazione di un contatto diretto con le donne anche quelle vittime di violenza, prevede la presenza del Camper della Polizia di Stato con a bordo un’equipe multidisciplinare pronta a fornire tutti i consigli utili ed un supporto qualificato alle donne vittime di violenza composta da Agenti della Polizia di Stato con la costante collaborazione della locale rete antiviolenza.

Questura di Sassari – Nell’ambito del progetto “Camper”, sotto l’egida dello slogan “, “Questo non è amore”, contro la violenza sulle donne, si terrà domani 14 febbraio, un appuntamento straordinario, con la presenza dello stand della Polizia di Stato presso il centro commerciale “Auchan” di Sassari.

La Polizia di Stato, sempre molto attenta ai fenomeni del femminicidio e dei maltrattamenti in famiglia, anche in considerazione degli ultimi accadimenti, ha deciso di avvicinarsi sempre di più alle vittime di questi reati e lo fa proprio nel giorno di San Valentino, dedicato agli innamorati.

Il progetto “Camper”, ha come finalità l’approccio proattivo con l’utenza; stabilire un contatto diretto tra le donne ed una equipe di operatori specializzati pronti a raccogliere le testimonianze dirette di chi, spesso, ha paura a denunciare o a varcare la soglia di un ufficio di Polizia.

Il gruppo di esperti, costituito da un medico della Polizia di Stato, un operatore della Squadra Mobile–sezione specializzata, un operatore della Divisione Anticrimine ed un rappresentante della rete antiviolenza locale, forniranno consigli utili per combattere la violenza contro le donne che è possibile soltanto attraverso un cambiamento culturale che coinvolga tutta la popolazione.

L’attività suddetta, fa seguito alle iniziative già attuate lo scorso anno presso centri commerciali, Scuole Superiori ed Università, nonché piazze cittadine locali e della provincia e che ha riscosso un successo notevole, con l’apprezzamento da parte del pubblico che si è interfacciato con gli esperti, al fine di ottenere informazioni e consulenze con l’obiettivo di arginare il grave fenomeno della violenza sulle donne.