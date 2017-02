Semplificazione, regione e comuni a confronto lunedì a Cagliari

Cagliari, 11 Feb 2017 – Regione e Comuni a confronto sugli effetti della nuova legge di semplificazione approvata dal Consiglio Regionale e entrata in vigore lo scorso novembre. In un convegno organizzato per lunedì prossimo al Palazzo dei Congressi della Fiera, in piazza Marco Polo a Cagliari, con inizio alle ore 15, saranno illustrati gli effetti del provvedimento e i passi attuativi compiuti dall’amministrazione regionale fino a oggi. All’iniziativa, promossa dall’assessorato dell’Industria, parteciperanno il capo di gabinetto della Presidenza, Filippo Spanu, gli assessori dell’Industria e degli Enti Locali, Maria Grazia Piras e Cristiano Erriu, e gli amministratori di tutti i Comuni della Sardegna.

La legge persegue, con strumenti immediatamente operativi, gli obiettivi di semplificazione normativa e amministrativa a favore di cittadini e imprese. Stabilisce regole generali per la programmazione delle attività di semplificazione e istituisce e disciplina lo Sportello Unico per le Attività Produttive e l’attività Edilizia (SuapE) che riunisce le competenze esercitate dallo Sportello per le attività produttive (Suap) e le competenze relative all’edilizia privata. Le Unioni dei Comuni e la città metropolitana di Cagliari sono tenute a istituire il Suape entro tre anni dall’entrata in vigore della legge, mentre le città medie e i Comuni della città metropolitana di Cagliari hanno la possibilità di istituire da subito il Suape. L’incontro di lunedì consentirà di approfondire tutti gli aspetti legati alle novità introdotte dalla legge e avviare una riflessione sull’impatto organizzativo, in particolare per quanto riguarda l’istituzione del Suape.