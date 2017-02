Iscol@, scuole del nuove millennio: ancora sei bandi per migliorare gli edifici

Cagliari, 11 Feb 2017 – C’è ancora tempo per partecipare ai sei bandi del piano di edilizia scolastica Iscol@ della Regione ancora aperti, Asse I “Scuole del nuovo millennio”, per realizzare scuole sicure, belle e in linea con l’esigenze della didattica moderna.

Il prossimo bando Iscol@ – in scadenza il 17 febbraio – riguarda il concorso di progettazione per la scuola di Jerzu. Commissionato dall’Unione dei Comuni della Valle del Pardu e dei Tacchi d’Ogliastra meridionale, attraverso il concorso sarà selezionato il miglior progetto per la riqualificazione dell’immobile.

Prorogato al 20 febbraio l’appalto della Provincia di Cagliari per la progettazione della ristrutturazione dell’Istituto Tecnico “Pietro Martini” di via Sant’Eusebio a Cagliari. Nella stessa data scade il bando per il concorso di progettazione dell’Unione dei Comuni Alta Marmilla, per conto del Comune di Ales per ammodernare, razionalizzare e ampliare l’Istituto Comprensivo che accoglierà anche gli alunni dei Comuni di Curcuris, Gonnoscodina, Morgongiori, Pau, Simala, Villa Verde.

Il 28 febbraio scadranno i termini per gli ultimi tre bandi. Si tratta della nuova scuola dell’infanzia e primaria della borgata Ottava di Sassari, degli istituti superiori del polo di Monte Attu a Tortolì e dell’Istituto Comprensivo di Bono, edificio destinato ad accogliere circa 500 alunni in 25 sezioni.

Attraverso i concorsi i migliori gruppi di progettazione potranno presentare le proprie idee per le scuole del nuovo millennio, finanziati per circa 50 milioni dalla Regione Sardegna.