Controlli da parte dei Carabinieri della compagnia di Oristano nel fine settimana in tutto il territorio della Compagnia di Oristano

Oristano, 11 Feb 2017 – Controlli a tappeto dei Carabinieri della compagnia di Oristano in tutto il territorio di competenza per cercare di garantire un fine settimana sicuro ai cittadini residenti nel centro storico di Oristano e dei paesi dell’hinterland per prevenire il potenziale aumento dei fenomeni criminosi ed in particolar modo dei reati di natura predatoria, di quelli legati al fenomeno dell’uso e dello spaccio di stupefacenti nei pressi dei locali notturni e dell’abuso di bevanda alcoliche.

Nel servizio sono stati impegnati i militari delle Stazioni di ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Oristano, di Milis, Narbolia, di Simaxis, di Cabras, di Villaurbana, di Terralba, di San Vero Milis, di Santa Giusta e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Oristano diretti dal comandante Cap. Francesco Giola.

Durante l’attività sono stati eseguiti accertamenti su 15 locali notturni, oltre 198 veicoli, identificate 324 persone, ed effettuate nei casi sospetti, perquisizioni per la ricerca di armi, droga e refurtiva. Sono stati inoltre sottoposti agli accertamenti etilometrici molti automobilisti ma nessuno è risultato oltre i limiti di legge, a riprova che l’attività preventiva è sicuramente utile deterrente per arginare il fenomeno della guida sotto l’influsso di alcolici.